Опубликованы спутниковые снимки американской компании "Planet Labs", на которых видно последствия удара по ПТУ-19 в Макеевке.

На фото можно разглядеть небольшое уничтоженное здание.

По российской версии, в результате взрыва погибло 63 мобилизованных россиянина.

Генштаб ВСУ пока цифру не называл, украинские тг-каналы писали о 200 погибших.

Напомним, что накануне также в Воронеже в районе военного аэропорта ночью прогремел взрыв.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.