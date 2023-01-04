Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал отправить в Украину бронеавтомобили AMX-10RC.

Об этом сообщило агентство "Франс Пресс" со ссылкой на Елисейский дворец.



"Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC", — заявили в администрации Макрона.





AMX-10RC - французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк. Он оснащен 105-мм пушкой, которая представляет опасность для основных танков. Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Основным их недостатком называют очень слабое бронирование.

Издание BFMTV сообщает, что это будет первая поставка танков западной разработки ВСУ.

О разговоре с Макроном написал в своем Телеграм Зеленский. Он рассказал, что провел долгий и детальный разговор, а также поблагодарил коллегу за решение передать Украине вооружение.

По его словам, стороны обсудили усиление ПВО и других оборонных мощностей Украины и договорились вместе работать над реализацией формулы мира.

Месяц назад Макрон назвал две причины, по которым его страна может ограничить или прекратить поставки оружия в Украину: если это будет ослаблять французскую армию или если Франция в итоге станет стороной конфликта.

А в новогоднем обращении он пообещал помогать Украине до победы в войне.