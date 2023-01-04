Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, получивший ранение на Донбассе, отправил извлеченный из его тела осколок послу Франции в РФ.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Он просит передать осколок президенту Эммануэлю Макрону, так как это якобы часть снаряда, выпущенного французской гаубицей Ceasar.

"Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двоих моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей - сиротами", - пишет Рогозин.

Напомним, что в Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились оперировать Рогозина, поэтому операцию ему делали в Подмосковье.

В конце декабря в Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", где Рогозин отмечал день рождения. Кроме Рогозина, ранения тогда также получили сопровождавшие его лица, официант заведения, музыкант и мангальщик. Всего сообщалось о семерых раненых и двоих погибших.

Вскоре появились фото с места происшествия, по которым понятно, что в зале ресторана явно шел банкет. Однако Рогозин уверял, что не праздновал там день рождения, а проводил некую деловую встречу.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.