Корреспондент Bild Бьёрн Штритцель ранен осколком в Украине.

Об этом сообщил в Twitter главный редактор издания Йоханнес Бойе.

"Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не очень серьёзная. Тем не менее, это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортёры в Украине, чтобы рассказать правду", - говорится в сообщении.

При этом сам Штритцель написал, что получил рану на лбу, скорее всего, из-за осколка стекла, когда ужинал. Он предполагает, что это произошло из-за падения ракеты неподалеку.

"Целью, скорее всего, был железнодорожный вокзал, расположенный за углом, хотя я еще не видел ни одного большого удара на месте падения, как можно было бы ожидать от ракет с большой боеголовкой. Место находится вне зоны досягаемости российской артиллерии и "Ураганов", поэтому также возможно, что это был БПЛА", - сообщил журналист.

Штритцель не уточнил, где именно находится, но из его страницы в Twitter следует, что он работал в последние дни в районе Бахмута и Соледара.

Ранее мы писали, что в результате атаки на Киев в последний день 2022 года был ранен журналист из Японии. Его госпитализировали медики.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.