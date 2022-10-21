В России заявили, что во время вчерашнего удара по Антоновскому мосту в Херсоне погиб один журналист и еще 10 работников СМИ получили ранения.

Об этом заявил первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, пишут российские СМИ.

Также российские телеграмм-каналы публикуют видео с раненными журналистами, которые говорят, что во время удара около моста ждала переправу колонна представителей СМИ.

Российские СМИ также пишут, что погибший - продюсер из РФ Олег Клоков.

Ранее Клоков работал в том числе на "Первом канале", "Москве 24" и в правительстве Москвы. Сообщается, что в Херсон он прибыл в начале октября для консультации созданного подконтрольными РФ "властями" телеканала "Таврия".

Также сообщается, что в тяжелом состоянии оператор ТРК "Таврия" Руслан Воскресенский, ранены корреспондент Константин Мочар и 16-летняя журналистка Влада.

Олег Клоков. Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, ВСУ подтвердили удар по мосту, но заявляют, что гражданских там не было, так как было уже время комендантского часа.

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