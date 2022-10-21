В ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне, о котором ранее сообщали в пабликах. Там сообщают, что мост атаковали в комендантский час, поэтому гражданские пострадать не могли.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Да, мы держим огневой контроль, но я неоднократно отмечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение. Мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населении", - сказала она.

Отметим, что ранее российские издания заявляли о 12 ракетах и том, что есть раненые среди гражданских.

"То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень строгие меры принимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было", - сказала Гуменюк.

При этом она добавила, что в результате удара могли пострадать переодевшиеся в гражданскую одежду россияне.

"Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения. Но это не так", - добавила она.

Напомним, ранее мы не раз писали об ударах ВСУ по Антоновскому мосту. Например, 8 августа херсонские "власти", назначенные Россией, заявили об очередном попадании по мосту украинскими военными.

А неделю спустя украинское командование сообщило о новом ударе по Антоновскому мосту.