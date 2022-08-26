Россияне почти не прекращали переброску военной техники через Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС - несмотря на украинские обстрелы.

Об этом рассказал херсонский журналист Константин Рыженко в эфире "Радио НВ".

По его словам, несмотря на удары ВСУ, эти переправы строили с большим запасом прочности и "так просто их невозможно разрушить".

Рыженко сообщил, что переправа через Антоновский мост работала практически постоянно, кроме периода сильных обстрелов - тогда мост временно перекрывали. Но даже во время ремонта техника по мосту шла.

"Любой обстрел замедляет серьезные продвижения всего на пару дней и мы играем в игру "подстрелили-подлатали", - сказал он.

Тот факт, что Антоновский мост сложно разрушить, признавал ранее и советник Офиса президента Арестович.

Также ранее сообщалось, что в районе Антоновского моста россияне готовятся установить новый понтонный мост вместо нынешней переправы.

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