В районе Антоновского моста готовятся установить новый понтонный мост вместо нынешней переправы.

Об этом заявил "замглавы" подконтрольной России "ВГА Херсонской области" Кирилл Стремоусов для росСМИ.

"Со временем должна заработать переправа из барж, мы их специально поставим таким образом, чтобы по ним можно было в реверсном формате двигаться", - сказал он.

На данный момент работает только понтонная переправа, которая за сутки способна перевозить около 1000 единиц техники с берега на берег.

Напомним, Антоновский мост уже несколько раз раз подвергался обстрелам. 22 августа мы писали об ударе по Антоновскому мосту.

Недавно мы писали, что в украинском командовании подтверждали удар по мосту.

Также мы показывали видео работы переправы под Херсоном, которую россияне возвели после ударов по Антоновскому мосту.

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