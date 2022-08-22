Украинские телеграмм-каналы публикуют фото, как утверждается, взрыва на Антоновском мосту после ударов по нему ВСУ. Пока каких-то других подтверждений этой информации нет. Официальной информации также пока нет.

Вместе с тем, начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию про новые прилеты по Антоновскому мосту.

Она заявила, что "мы продолжаем удерживать огневой контроль над транспортными артериями, в частности, на оккупированной территории. Поскольку мы понимаем, что именно через них враг пытается наладить свое снабжение".

Гуменюк добавила, что вчера были нанесены очередные удары по Каховскому мосту. И что ситуация с этим гидротехническим сооружением сложная и требует "филигранной работы" украинской артиллерии с целью исключить его из планов россиян по снабжению своих войск. Поэтому удары наносятся в том числе и по ремонтной технике и плитам, которые подвозит противник в попытках заменить уже поврежденные.

"Аналогичная ситуация и с Антоновским мостом, который россияне пытаются реанимировать. Но даже они понимают, что такое сложное сооружение не может быть "залатано ведерцем бетона", а требует существенного ремонта и технологических процессов. Которые враг не может полноценно провести, поскольку ВСУ регулярно напоминают о себе точными ударами", - заявила Гуменюк.

Напомним, Антоновский мост уже не первый раз подвергается обстрелам. Недавно мы писали, что несколькими днями ранее в украинском командовании подтвердили удар по мосту.

Также показывали видео работы переправы под Херсоном, которую россияне возвели после ударов по Антоновскому мосту.