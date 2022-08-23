РФ перебрасывает баржи для строительства прочного наплавного моста вместо Антоновского - разведка Британии
На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи для строительства прочного наплавного моста рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом.
Об этом говорится в свежем отчете британской разведки.
В течение нескольких недель российские войска и местные жители полагались на паромную переправу через реку. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.
Наплавной мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий.
Напомним, Антоновский мост уже не один раз подвергался обстрелам. Вместе с тем, и вчера в сети сообщали о новом ударе по мосту.
Также ранее показывали видео работы переправы под Херсоном, которую россияне возвели после ударов по Антоновскому мосту.
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