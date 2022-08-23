На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи для строительства прочного наплавного моста рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки.

В течение нескольких недель российские войска и местные жители полагались на паромную переправу через реку. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

Наплавной мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий.

Напомним, Антоновский мост уже не один раз подвергался обстрелам. Вместе с тем, и вчера в сети сообщали о новом ударе по мосту.

Также ранее показывали видео работы переправы под Херсоном, которую россияне возвели после ударов по Антоновскому мосту.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.