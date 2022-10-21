В Херсоне ударили по Антоновскому мосту через Днепр. В его сторону отправились семь карет скорой помощи.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Российские издания пишут о 12 ракетах и том, что есть раненые среди гражданских.

В тоже время местные проукраинские паблики заявляют, что поздно вечером гражданских лиц в районе моста не бывает.

Официальной информации о жертвах пока нет.

Ранее "Страна" не раз писала об ударах ВСУ по Антоновскому мосту. Например, 8 августа херсонские "власти", назначенные Россией, заявили об очередном попадании по мосту украинскими военными.

А неделю спустя украинское командование сообщило о новом ударе по Антоновскому мосту.

Между тем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.