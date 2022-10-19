Подводим итоги 238-го дня войны в Украине.

Эвакуация и наступление. Что происходит под Херсоном

Вчера и сегодня произошло много событий, связанных с Херсонской областью.

Во вторник вечером российский генерал Суровикин, которого недавно назначили командующим "спецоперацией", сделал ряд заявлений. По его словам, на Херсонском направлении - "непростая ситуация". Суровикин обвинил Украину в ударах по критической инфраструктуре и создании проблем с водо- и электроснабжением.

"У нас есть данные о возможности запрещенных боеприпасов, ударов по плотине Каховской ГЭС, массированных ракетных атак", - заявил он.

По его словам, дальнейшие действия "будут зависеть от складывающейся ситуации". "Она сегодня уже непростая. Сохранение жизней для нас приоритет. Не исключаю принятия самых непростых решений", - добавил он.

Какие именно решения генерал считает "непростыми", он не уточнил, хотя многие его слова восприняли как подготовку к отступлению российских войск из Херсона и со всего правого берега Днепра на левый берег (но об этом подробнее ниже).

Тем же вечером назначенные Россией "власти" захваченных районов Херсонской области заявили об эвакуации гражданских на левый берег Днепра. Утром они объявили, что туда же эвакуируются и все органы "власти".

Сегодня, как заявляется, с правого берега выехали уже семь тысяч человек.

Объяснили эвакуацию, как было и у Суровикина, угрозой массовых обстрелов со стороны ВСУ и якобы подготовкой Украины к разрушению плотины Каховской ГЭС "и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра", что может привести к затоплению больших территорий около Херсона.

В военных телеграм-каналах обсуждают, что если бы это произошло, то все понтонные переправы россиян через Днепр были бы разрушены, и правобережная группировка противника оказалась бы в изоляции. Впрочем, Украина таких планов не подтверждала.

Сегодня заявленная эвакуация уже началась. Местным жителям пришли смс о том, откуда отправляются автобусы и сколько можно взять с собой вещей.

Одновременно в "администрации" стали говорить, что предстоит "битва за Херсон" и крупное украинское наступление. При этом от планов отступать и сдавать город в "Херсонской ВГА" открестились.

Параллельно с утра и российские военные блогеры, и "власти" захваченных территорий заявили, что ВСУ пошли в атаку на северо-западе региона, из района Новой Каменки на Суханово и Полянку в сторону Берислава (это участок, где украинская армия в начале октября совершила прорыв и смогла освободить несколько населенных пунктов).

Правда, по заявлениям тех же источников, наступление было остановлено. Украина же никаких наземных операций не подтверждала.

С учетом всех этих событий и заявлений возникает вопрос: что в ближайшее время будет на херсонском участке фронта?

По этому поводу высказываются три версии.

1. Россияне готовятся к отступлению на левый берег Днепра. То есть - готовятся к оставлению Херсона. Но что, по данной версии, указывают и заявления Суровикина, и объявленная эвакуация.

Это будет сильным информационно-политическим ударом по России, но военная логика в этом решении есть.

На правом берегу сейчас сосредоточены одни из самых боеспособных подразделений российской армии, что признают и в Украине (об этом вчера заявлял Арестович). Дальнейшее их пребывание там в условиях проблем с коммуникациями через Днепр создаёт угрозу их окружения и разгрома, что будет чувствительным ударом для всей российской армии.

Выстроить долгосрочную оборону по левому берегу Днепра проще. В тоже время очевидный минус такого "манёвра" с точки зрения России - потеря всяких перспектив наступления на Николаев и Одессу.

И это не говоря уже о тяжелейшем моральном ударе, который вызовет уход из Херсона после уже провозглашённой его аннексии.

Кроме того, технически очень сложно без больших потерь организовать отход крупных сил на левый берег Днепра под постоянными обстрелами ВСУ.

2. Заявление Суровикина сделано с целью дезинформации (такая версия встречается в Украине) и для создания у украинского командования ложного представления о якобы планах россиян уйти с правого берега Днепра. Возможный мотив - побудить ВСУ отсрочить возобновление наступления и использовать это время для укрепления оборонительных позиций.

3. Заявление Суровикина не означает планов отступить с правого берега Днепра, а призвано показать с каким "трудным наследием" приходится иметь дело новому командующему и "повысить" его заслуги, если Херсон россиянам удастся удержать.

Что касается объявленной эвакуации, то у неё также есть своя военная логика - уменьшение числа мирного населения на правом берегу позволит разгрузить ограниченные транспортные коммуникации и задействовать их в полном объёме для нужд снабжения правобережной группировки российских войск.

Отметим, что украинские военные эксперты - в частности, один из координаторов "Информационного сопротивления" Константин Машовец не видят признаков того, что россияне готовят отступление на левый берег. Наоборот пишут, что россияне продолжают укреплять оборону на на Херсонском и Бериславском направлениях.

По данным Машовца, в районе Пятихаток развернули новую мотострелковую батальонно-тактическую группу, также в регион поступают мобилизованные. Армия РФ наращивает интенсивность огня и пытается перейти к контрбатарейной борьбе.

Кроме того, россияне уже переходили в контратаки к западу от Терновых Подов. Кроме того, им удалось наладить переправу через Днепр вплотную к Антоновскому мосту и строят две новых.

"Севернее Херсона, по линии Благодатное – Барвинок – Загоряновка – Александровка, командование войск противника организует новый рубеж обороны города", - пишет Машовец.

Что касается эвакуации, то в Офисе президента Украины опровергли намерения наносить массированные ракетные удары по гражданскому населению. И призвали не выполнять российские требования по эвакуации.

Ситуация на других участках фронта. "Линия Вагнера"

Противник продолжает наступать в Бахмутском и Авдеевском направлениях, свидетельствует сводка Генштаб ВСУ. А также контратакует на отдельных участках, где ранее отступил.

Так, по данным Генштаба, отбиты атаки россиян в районах населенных пунктов Огирево и Двуречная Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Отрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

Контратаки на севере Харьковской области (в районе Двуречной) отдельно затронул американский "Институт изучения войны".

"Минобороны РФ заявило, что российские войска отбили поселок Горобовку на северо-востоке Харьковской области, примерно в 16 км к северо-востоку от Купянска, и что российские войска провели ограниченную атаку вокруг Кисловки, примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска. Украинский генштаб и российские источники, в частности, заявили, что российские войска обстреляли Котляровку к югу от Кисловки, что указывает на то, что украинские силы продвинулись к юго-востоку от Купянска до района Котляровки", - говорится в сообщении.

О том, что украинцы наступают от Купянска, говорил вчера и Суровикин. Вероятная цель - северная часть Луганской области.

Кстати, российские СМИ опубликовали сегодня карту "линим Вагнера" - системы оборонительных сооружений, которые на Донбассе сейчас строит ЧВК "Вагнера".

Интересно, что она проходит не около нынешней линии фронта а, по сути, в глубоком тылу российских войск. Основная часть - по правому берегу Северского Донца. При том, что и левый берег реки (где находятся, например, Кременная, Рубежное Северодонецк, Сватово, Старобельск, Новоайдар и т.д.) сейчас контролируется РФ.

Куратор "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что "линия Вагнера" возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. "Собственно говоря, в основной зоне ответственности ЧВК "Вагнер", - уточнил Пригожин в своем телеграм-канале.

Означает ли такая конфигурация "линии" то, что именно на этот рубеж собираются отступить российские войска для организации долгосрочной обороны - пока непонятно. Официально заявляется, что есть задача удержать фронт в Луганской области по линии Сватово-Кременная.

Сегодня снова было много обстрелов со стороны России по украинским объектам энергетики.

В частности, по Киеву, где опять частично пропал свет. А также по Виннице, (вероятно снова по Ладыженской ТЭС) и в районе Бурштына Ивано-Франковской области, где расположена еще одна стратегически важная ТЭС откуда идет экспорт в Европу.

Почему Израиль не дает Украине ПВО

К слову, после ракетной атаки на Киев сегодня в телеграм-каналах опознали разгонный блок от немецкой ракеты IRIS-T, который упал в столице. То есть эта система ПВО уже работает и защищает небо столицы.

Но ее явно недостаточно. Власти Украины в связи с участившимися ракетными атаками просят предоставить еще больше противовоздушных средств. В частности - у Израиля. Издание Axios пишет, что украинский МИД запросил у ближневосточной страны комплексы Barak-8, Patriot, системы противоракетной обороны Iron Dome, а также установки "Праща Давида" и "Хец".

Однако в Израиле говорят, что не собираются поставлять оружие Украине. Министр обороны страны Бени Ганц официально ответил отказом на эту просьбу.

"Я — министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не продаём оружие Украине", - заявил Ганц. По его словам, Израиль оказывает Украине только медицинскую и гуманитарную помощь и будет ограничиваться этим и впредь.

Также сегодня бывший премьер-министр Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против поставок оружия Украине, так как опасается, что оружие может попасть в руки Ирана.

Попытку получить израильские системы Украина сделала после того, как переданные России иранские дроны начали наносить ущерб на фронте и в тылу. Иран - давний противник Израиля, и на этом решил сыграть Киев. Но пока Тель-Авив на это не идет.

Почему так - свою версию выдвинул советник Офиса президента Алексей Арестович.

"У Израиля свое очень сложное, непростое положение. Я уверен до сих пор и всегда буду уверен, что Израилю необходимо думать в первую очередь о безопасности Израиля и своих собственных граждан в конкретной обстановке, которая сложилась на Ближнем Востоке. А все переговоры с Израилем лучше проводить тихо, незаметно за кофе в Европейских столицах, не привлекая внимание и тогда, может, что-то сложится", — сообщил вчера Арестович в эфире Фейгин Live.

Кроме этого он отметил, что у Израиля с РФ сложные отношения, но в их развитии Израиль заинтересован больше, чем в развитии отношений с Украиной.

Также советник считает, что Израиль будет заинтересован в сотрудничестве с РФ больше, даже если Иран от Москвы взамен за дроны и ракеты получит что-то такое, что может угрожать национальной безопасности Израиля.

"Например, Россия поставила вооружение "Хезболле", скажем так, которое оказалось у "Хезболле" очень быстро. Те же противотанковые комплексы, которыми убили очень много израильских танкистов и военнослужащих во время второй Ливанской войны в 2006 году. И тем не менее, отношения с Россией после этого только укреплялись. Уж больно специфическую политику вынужден проводить Израиль", - сказал Арестович.

Поэтому в поставках систем ПВО он больше рассчитывает на страны НАТО.

По еще одной версии, в Израиле опасаются, что в ответ на поставки оружия Украине Россия может поставить Ирану свои военные технологии вплоть до ядерных, что создаст огромную угрозу для Израиля.

Зачем Путин ввел военное положение?

Сегодня российский президент собрал Совет безопасности и объявил о введении военного положения в четырех аннексированных регионах - "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, что ограничения, которые этим положением вводятся, и так практиковались на захваченных территориях де-факто. Хотя бы потому, что там идут активные бои. То есть в этом смысле мало что изменится.

Также Путин поручил создать на аннексированных украинских землях "территориальную оборону". И дал задание мэру Москвы Сергею Собянину координировать этот вопрос с регионами (то есть, он по сути возглавит формирование "теробороны" в России). К слову, Собянин с начала вторжения не очень активно комментировал военную тематику (кроме мобилизации). И, не исключено, что в Кремле таким образом его побуждают активнее "включиться" в решение задач, связанных со "спецоперацией".

Создана еще одна структура - Координационный совет для решения вопросов тыла во главе с премьер-министром Мишустиным.

Иными словами, мы видим попытки упорядочить положение как в непосредственно аннексированных областях, так и в прилегающих к ним российских, которые стали ближайшим к войне тылом. Теперь все в прилегающих к Украине регионах России будет подчинено военным действиям.

Видимо, это связано как с решением проблем снабжения воюющих в Украине группировок, так и с угрозой переноса боевых действий на сопредельные с Украиной российские территории (обстрелы, проникновение диверсионных групп).

Кроме того, не исключено, что пограничные области РФ переводят в повышенную готовность для приема раненых и беженцев.

То есть Россия начинает активно переходить на военные рельсы, чего не наблюдалось в первые месяцы "спецоперации".

В Украине выдвигает свои объяснения военному положению. Советник главы Офиса президента Подоляк заявил, что таким образом РФ пытается легализовать "разграбление имущества украинцев". По еще одной распространенной в Киеве версии это является подготовкой к началу мобилизации на аннексированных территориях.

Впрочем, назначенные россиянами "власти" Херсонской области заявляют, что мобилизация пока не планируется.