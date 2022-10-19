Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. Разобрались, что это значит с практической точки зрения по российскому законодательству.

Во время военного положения могут применяться следующие меры:

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;

эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы (уже проводится на правобережье Херсонской области);

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

приостановление деятельности политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений, "ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность Российской Федерации";

привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны;

запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;

запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в определенное время суток (комендантский час).

Отметим, что почти все эти меры и так уже введены на аннексированных территориях.

Приводим полный текст указа Путина о мерах, предусмотренных во время военного положения на аннексированных территориях Украины:

Напомним, сегодня Путин подписал указ о введении военного положения в "ЛДНР" и на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей.

Также он подписал указ о наделении "местных властей" дополнительными полномочиями. Речь о "поддержании общественного порядка" и "защите стратегических объектов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.