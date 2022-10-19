Появился текст указа президента РФ Владимира Путина о введении военного положения на аннексированных территориях Украины.

Его публикуют российские СМИ.

Напомним, сегодня Путин подписал указ о введении военного положения в "ЛДНР" и на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей.

Также он подписал указ о наделении "местных властей" дополнительными полномочиями. Речь о "поддержании общественного порядка" и "защите стратегических объектов".

Как писала "Страна", на прошлом заседании российского Совбеза, посвященном Украине, Путин обвинил Киев в "терроризме" и заявил, что было уже три "теракта против Курской АЭС". Также он тогда сообщил о нанесении массированного удара "высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи". По его словам, обстрел 10 октября - это ответ на "угрозы, создаваемые Российской Федерации".

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.