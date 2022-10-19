Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ЛДНР" и на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ 19 октября.

Путин заявил, что "неонацисты используют терроритические методы", "организовывают покушения на органы власти", засылают ДРГ, пытаются создать подполье.

"Именно украинскими спецслужбами совершен теракт на Крымском мосту", - сказал Путин.

Также он подписал указ о наделении "местных властей" дополнительными полномочиями. Речь о "поддержании общественного порядка" и "защите стратегических объектов".

Ранее в Кремле заявляли, что в РФ не будут призывать больше 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации.

Напомним, мэр столицы РФ Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве.

Как писала "Страна", на прошлом заседании российского Совбеза, посвященном Украине, Путин обвинил Киев в "терроризме" и заявил, что было уже три "теракта против Курской АЭС". Также он тогда сообщил о нанесении массированного удара "высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи". По его словам, обстрел 10 октября - это ответ на "угрозы, создаваемые Российской Федерации".

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.