Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что больше 300 тысяч человек призывать в рамках частичной мобилизации не будут.

Об этом пишут российские СМИ.

Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, а о превышении этого показателя "не может идти речи".

При этом Песков заявил, что отдельного указа президента о прекращении мобилизации не будет.

Напомним, Путин рассказал, что мобилизация в РФ подходит к завершению. Он заявил, что она закончится в течение двух недель.

Также сообщалось, что Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве.

Вместе с тем, Арестович допустил, что в Украине может быть дополнительная мобилизация. По его словам, это произойдет, если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.