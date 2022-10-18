В Кремле заявляют, что в РФ не будут призывать больше 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что больше 300 тысяч человек призывать в рамках частичной мобилизации не будут.
Об этом пишут российские СМИ.
Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, а о превышении этого показателя "не может идти речи".
При этом Песков заявил, что отдельного указа президента о прекращении мобилизации не будет.
Напомним, Путин рассказал, что мобилизация в РФ подходит к завершению. Он заявил, что она закончится в течение двух недель.
Также сообщалось, что Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве.
Вместе с тем, Арестович допустил, что в Украине может быть дополнительная мобилизация. По его словам, это произойдет, если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных.
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