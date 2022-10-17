Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании мобилизации в столице РФ сегодня, 17 октября, в 14:00.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на его сайте.

"Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - заявил Сергей Собянин.

Напомним, в Госдуме России предложили отменить отсрочку от частичной мобилизации для депутатов и сенаторов.

По данным опроса, после объявления частичной мобилизации рейтинг Путина в России упал на 6%.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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