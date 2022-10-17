В Госдуме России предложили отменить отсрочку от частичной мобилизации для депутатов и сенаторов, а в первоочередном порядке мобилизовать сотрудников силовых ведомств и уволенных с военной службы в запас.

Об этом пишут российские СМИ.

Поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" уже подготовлены, их планируют внести сегодня, 17 октября.

Сейчас по закону право на отсрочку есть у семи категорий граждан, включая парламентариев. Проектом закона предлагается предоставить отсрочку 16 категориям россиян, из них десять - новые. В их числе:

сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву;

граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери);

родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом детства I группы;

матери с четырьмя и более детьми до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

Напомним, после объявления частичной мобилизации о желании отправиться воевать сообщили 4 депутата российской Госдумы: председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов; зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин; зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Повестку в военкомат также получил бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.