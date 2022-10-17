В Госдуме России предложили отменить отсрочку от частичной мобилизации для депутатов и сенаторов
В Госдуме России предложили отменить отсрочку от частичной мобилизации для депутатов и сенаторов, а в первоочередном порядке мобилизовать сотрудников силовых ведомств и уволенных с военной службы в запас.
Об этом пишут российские СМИ.
Поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" уже подготовлены, их планируют внести сегодня, 17 октября.
Сейчас по закону право на отсрочку есть у семи категорий граждан, включая парламентариев. Проектом закона предлагается предоставить отсрочку 16 категориям россиян, из них десять - новые. В их числе:
- сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву;
- граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери);
- родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом детства I группы;
- матери с четырьмя и более детьми до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.
Напомним, после объявления частичной мобилизации о желании отправиться воевать сообщили 4 депутата российской Госдумы: председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов; зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин; зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.
Повестку в военкомат также получил бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.