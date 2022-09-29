Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев сообщил, что получил повестку в рамках объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации в России и собирается прийти в военкомат на следующей неделе.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-каналах.

"По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат", - заявил Валуев в интервью российским СМИ.

Напомним, четыре депутата Госдумы РФ от "Единой России" уже попросились на войну в Украину. Воевать решились председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

При этом на днях стало известно, что Милонов теперь воюет на Донбассе наводчиком "Рапиры" в звании старшего сержанта и с позывным "Густав".

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