В РФ предложили создать Агентство по делам одиночества для организации психологической помощи гражданам, прежде всего жителям городов, живущим работой в офисе и просмотром телевизора. Идею выдвинул первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Его слова приводит РИА Новости.

"Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача - разрабатывать программы психологической поддержки граждан", - сказал Леонов.

По данным российского Минздрава, более пяти миллионов граждан страны страдают расстройствами психики. Тяжелые формы имеются лишь у малой доли, но и бессонница, депрессия, рассредоточенность - это ненормальное состояние психики, считает Леонов.

"Основным провокатором таких состояний является патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов, живущих в ритме офис-телевизор перед сном... Поэтому первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, то есть главное - избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение", - добавил парламентарий.

Как писала "Страна", в Британии министерство одиночества было создано в 2018 году. Его возглавила Трейси Крауч.

В Японии ввели должность министра одиночества в 2021 году - из-за пандемии и роста самоубийств.