В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как распознать признаки начинающейся депрессии во время войны.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Во время войны склонность к депрессивным эпизодам, адскому влиянию стресса и проблемам с ментальным здоровьем растет в разы из-за того, с чем вынужден сталкиваться человек. И очень важно вовремя их распознать и помочь себе или близкому человеку", - говорится в сообщении.

Медики рассказали о признаках начинающейся депрессии:

Чувство, что в течение последних двух недель вы получаете меньшее удовольствие от того, что раньше радовало вас.

Возникновение проблем с концентрацией, режимом сна или питанием.

Чувство подавленности, которое приводит к суицидальным намерениям.

В ЦОЗ рекомендуют при возникновении таких признаков пройти скрининг на депрессию. Это можно сделать как оффлайн у семейного врача или специалиста по психическому здоровью, так и онлайн.

"Очень важно после того проконсультироваться со специалистом по психическому здоровью, ведь диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные специалистом. Депрессия не проходит сама по себе. Как и всякая болезнь, она может прогрессировать. Это главная причина, почему ее нельзя стесняться и нужно лечить", - подытожили в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что медики рассказали украинцам об опасности тревожных состояний и дали методы борьбы с ними.

Также "Страна" сообщала, что медики дали украинцам советы, как можно улучшить психологическое состояние во время войны.