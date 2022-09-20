Госдума России собирается ввести в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также ужесточить наказание за ряд преступлений во время военного времени.

Об этом пишут российские СМИ.

Предлагается ввести такие наказания:

от трех до 10 лет лишения свободы за сдачу в плен (статья 352.1 УК РФ);

до 15 лет заключения за мародерство (ст. 356.1);

до 5 лет лишения свободы за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения на период от двух до 10 суток (статья 337 УК РФ);

до 7 лет лишения свободы за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения на период от 10 до одного месяца

от 5 до 10 лет колонии за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения на период свыше месяца

от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения

Сегодня законопроект с поправками в Госдуме рассмотрят во втором чтении, и могут принять сразу в третьем, окончательном. Вступает законопроект в силу со дня его официального опубликования.

Отметим, что в России сейчас военное положение не введено и мобилизация не объявлена.

Однако такую возможность обсуждают в последние месяцы. Особенно со вчерашнего дня, когда резко активизировалась тема проведения "референдумов" о присоединении захваченных территорий Украины к РФ.

По одной из версий после этого Россия может объявить войну Украине и начать мобилизацию.

По данным Генштаба, ВСУ отбили атаки противника у Бахмута и Горловки, в "ДНР" усиливают мобилизацию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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