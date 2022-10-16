Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на федеральный телеканал "Россия".

Информации о точной дате проведения совещания, а также о его теме в настоящий момент нет.

Ранее российские СМИ отмечали, что оперативные заседания главы Кремля с Совбезом проходят чаще всего еженедельно.

Как писала "Страна", на прошлом заседании российского Совбеза, посвященном Украине, Путин обвинил Киев в "терроризме" и заявил, что было уже три "теракта против Курской АЭС". Также он тогда сообщил о нанесении массированного удара "высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры, военного управления и связи". По его словам, обстрел 10 октября - это ответ на "угрозы, создаваемые Российской Федерации".

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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