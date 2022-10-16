ЧВК "Вагнер" продолжает попытки утвердить свое превосходство над Министерством обороны России и сухопутными войсками.

Об этом пишет в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW).

На днях ЧВК "Вагнер" решила передать четыре внедорожника военнослужащим 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, находящимся в Херсонской области, после того как они 14 октября опубликовали в Telegram отчаянное видео. В нем солдаты пожаловались, что у них один БТР на 80 человек, и это сильно ограничивает их маневренность. При этом они сообщили, что с первых дней войны ведут боевые действия в этом районе без перерывов и ротаций.

Решение передать базовое оборудование одному из подразделений российских сухопутных войск может быть неявной критикой явной неспособности Минобороны обеспечить своих солдат такими предметами первой необходимости, отмечает ISW.

"Это заслуживает внимания на фоне предыдущей оценки о том, что спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ", - считают в Институте.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об официальном статусе куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина на войне в Украине.

Также мы публиковали расследование ВВС по факту вербовки российских заключенных куратором ЧВК "Вагнер".

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Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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