Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил вопрос журналистов об официальном статусе создателя и куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожине на войне в Украине.

Песков заявил, что Пригожин - просто гражданин России, пишут российские СМИ.

"Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И вносит большой вклад - посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", - сказал Песков.

При этом Песков не стал отвечать на вопросы о правовом статусе ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее Пригожин поддержал Кадырова в его критики командования российской армии, а также призвал пересмотреть итоги приватизации. "Страна" подробно разбиралась, что это означает.

Также мы писали о том, что ВВС провело расследование по факту вербовки российских заключенных куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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