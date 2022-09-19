В городах Ростовской области на улицах появилась реклама с призывом вступать в "ЧВК Вагнера". Фото публикует "Радио Свобода", а также российские журналисты.

Сообщается, что указанный в объявлении мобильный номер, судя по приложению для определения номеров, записан у других абонентов как "Вагнер".

Отмечается, что официально в России ЧВК не разрешены, а наёмничество является уголовным преступлением.

Но ЧВК "Вагнера" уже давно ведёт свою деятельность совершенно в открытую, а куратор ЧВК, близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин лично агитирует вступит в ряды "Вагнера" заключённых в российских колониях.

Ранее ВВС провело расследование по факту вербовки российских заключенных куратором ЧВК "Вагнер". Напомним, британская разведка считает, что на кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, которую проводит ЧВК "Вагнер", а также тот факт, что российские военные академии сокращают срок обучения курсантов. Разведка Британии полагает, что кадетов могут перебросить на войну в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 сентября около 400 осуждённых были вывезены из колоний Тамбовской области в учебку на юг России, где их будут готовить к отправке на фронт в Украину.

Также мы публиковали видео, как заключённый в российской колонии собирается на войну в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.