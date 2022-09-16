Мужчина в военной форме с шевроном ЧВК "Вагнер" напал на росгвардейцев в Воронеже.

Такое видео опубликовал российский телеграм-канал Baza.

"Сотрудников Росгвардии вызвали в отель из-за скандала, который устроил мужчина в военной форме по имени Андрей. Когда на место приехали росгвардейцы, он начал скандалить ещё сильнее. Андрей стал угрожать одному из сотрудников засунуть дубинку в задний проход и постоянно задавал риторический вопрос: "Ты знаешь, кто я такой?" - говорится в сообщении.

Сам Андрей заявил, что его позывной "Марлин", он из "спецгруппы 136-го полка".

Росгвардейцы его скрутили и надели на него наручники.

Напомним, ранее куратор ЧВК "Вагнер", близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин агитировал заключённых в одной из колоний в Мордовии вступать в его военную компанию и отправляться воевать в Украину.

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