Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему, по его логике, нельзя начинать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как только мы откроем возможности для переговоров с Путиным, он обретает второе дыхание. Очень много товарищей скажут: "Ага, раз украинцы согласились на переговоры, значит на них надавили американцы. Значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспектив военной победы над ним. А раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить", - сказал Арестович на канале Марка Фейгина.

Ранее Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет отказываться от переговоров, пока РФ представляет военную угрозу.

А президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина официально отказывается от любых переговоров с Путиным.

Война в Украине продолжается уже 235-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 16 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 234-го дня войны с РФ. Вчера Зеленский заявил об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе. А в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области. Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В ВСУ допустили, что РФ может возобновить наступление на Киев, но для этого ей нужны 2-3 месяца. В Киевской области под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям.

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