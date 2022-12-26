В городе Раягада на востоке Индии разбился насмерть бизнесмен и депутат-единоросс из Владимирской области РФ Павел Антов. Он выпал из окна гостиницы.

Об этом пишут местные издания NDTV и OdishaTV со ссылкой на полицию.

По их данным, 65-летний Антов 25 декабря упал с третьего этажа отеля Sai International. За несколько дней до этого, 22 декабря, другу Антова, 61-летнему предпринимателю из Йошкар-Олы Владимиру Быданову, стало плохо в номере "из-за чрезмерного количества алкоголя", и он умер в больнице. Оба находились в Индии на отдыхе.

В полиции смерть Антова назвали суицидом.

Генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин сказал, что полиция штата Одиша и генконсульство в Калькутте "пока не видят криминальной составляющей" в двух смертях россиян. По его словам, расследование по делу первого умершего уже завершено, а его тело кремировано.

Между тем некролог Антова появился на сайте Владимирского законодательного собрания. Причины смерти в тексте не называются.

Антов был совладельцем мясной компании "Владимирский стандарт". В 2018 году, когда он стал депутатом от "Единой России", задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и возглавил рейтинг Forbes по доходам госслужащих и депутатов.

В июне в аккаунте Антова в Вотсаппе появилась сторис об обстреле российскими военными жилого дома в Киеве. От попадания ракеты в многоэтажку тогда пострадали шесть человек, в том числе российская гражданка и ее дочь; муж женщины погиб. В сторис Антова были слова: "По правде говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно". Вскоре сторис удалили, а Антов назвал ее публикацию "результатом технической ошибки".

"Подчеркну еще раз, что я являюсь сторонником президента и патриотом своей страны, искренне разделяю цели СВО", — заявил тогда Антов.

Осенью "Страна" сообщала, что у побережья Коста-Рики разбился самолет, на борту которого находился немецкий миллионер Райнер Шаллер и еще четыре человека. Они погибли.

А в прошлом году мы рассказывали, что в Дубае погиб российский бизнесмен, основатель биржи криптовалют Станислав Другалев, упав на машине с моста.