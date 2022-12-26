Бывшему главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на помощника бывшего чиновника.

Помощник рассказал, что Рогозину "провели сложную операцию" по извлечению осколка из района шейного позвонка. Он уточнил, что операция прошла успешно и экс-глава "Роскосмоса" уже идет на поправку.

Ранее помощник Рогозина рассказывал, что его шеф получил проникающее ранение осколком, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

Как писала "Страна", на прошлой неделе, в среду, в Донецке был обстрелян ресторан азербайджанской и европейской кухни "Шеш-Беш" на улице Араратской, где Рогозин отмечал день рождения. Кроме Рогозина, ранения тогда также получили сопровождавшие его лица, официант заведения, музыкант и мангальщик. Всего сообщалось о семерых раненых и двоих погибших.

Вскоре появились фото с места происшествия, по которым понятно, что в зале ресторана явно шел банкет. Однако Рогозин уверял, что не праздновал там день рождения, а проводил некую деловую встречу.

Донецкие врачи и медики Ростова-на-Дону заявили, что не видят возможности удалить осколок Рогозину.