Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил после обстрела в донецком ресторане "Шеш-беш" контузию и осколочное ранение выше правой лопатки.

Об этом российским СМИ сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса.

"Проникающее ранение – металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет", - сказал помощник.

Удар по гостинице "Шеш-Беш" в Донецке, где находился Рогозин, произошел 21 декабря, когда Рогозин отмечал свой день рождения. Как писала "Страна", в Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились оперировать раненого при обстреле Рогозина, его планировали перевезти в Москву. Они сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать Донецк, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Сам экс-глава "Роскосмоса" Рогозин рассказывал о своем ранении, что "осколок застрял в позвонке". Он вспоминал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу".

Однако на фото с места происшествия виден щедро накрытый стол с бутылками спиртного. Известно, что пострадал также "премьер ДНР" Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, "чиновник" чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.

Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.