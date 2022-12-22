Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, так как требуется сложное хирургическое вмешательство.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника бывшего чиновника.

"Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", - рассказал собеседник агентства.

Как писала "Страна", удар по гостинице "Шеш-Беш" в Донецке, где находился Рогозин, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам чиновник при этом сначала отказался покидать Донецк, пока не стабилизируется состояние других раненых, но позднее его и еще двоих пострадавших все-таки доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Рогозин рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу", хотя местные паблики сообщали, что в ресторане при гостинице он отмечал день рождения. В пользу второй версии говорят и фото с места происшествия, на которых виден щедро накрытый стол с бутылками спиртного. Экс-глава "Роскосмоса" жил в гостинице "Шеш-Беш" все последние месяцы.

Известно, что пострадал также "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, "чиновник" чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.

Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.