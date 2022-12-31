Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новогоднее обращение Владимира Путина записывали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону (там, по данным СМИ, находится штаб управления военными действиями россиян в Украине).

Об этом пишут российские СМИ.

И там же, по данным российских изданий, Путин вручил командующему группировкой российских войск Сергею Суровикину орден Святого Георгия третьей степени.

Основная часть выступления Путина касалась, собственно войны в Украине.

Путин объявил, что "Россия сражается за истинную независимость", обвинил Запад в том, что он "врал о мире, а готовился к агрессии.

Президент РФ заявил, что Запад использует Украину и ее народ для раскола России, но россияне никогда не позволят этого сделать". Также сказал, что "борьба России за свое будущее служит вдохновляющим примером для других государств".

Напомним, сегодня россияне массировано ударили ракетами по Украине. В Киеве есть погибший и раненные, были прилеты в Николаеве. Тревогу еще не отменили.

"Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.

"Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.