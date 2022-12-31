Президент РФ Владимир Путин в 2022 году впервые выступил с новогодним обращением не на фоне Кремля, а в окружении военных.

Обращение уже транслируют на Дальнем Востоке, где встречают Новый год, пишут российские СМИ.

Напомним, ранее мы писали, что Путин 30 декабря провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином по закрытой видеосвязи. Как сообщалось, Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву в следующем году.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.