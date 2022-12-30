Президент РФ Владимир Путин 30 декабря проводит встречу с главой КНР Си Цзиньпином по закрытой видеосвязи.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву в следующем году.

"В следующем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся, не сомневаюсь, и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем Вас уважаемый господин глава, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву", - сказал Путин.

Напомним, эта встреча анонсировалась вчера. Тогда сообщалось, что Путин по закрытой видеосвязи обсудит с главой КНР двусторонние отношения и региональные проблемы, "в том числе у границ РФ и Китая".

Ранее к Си летал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как писали российские и западные СМИ, чтобы согласовывать позиции по Украине.

Как писала "Страна", в первые дни после вторжения РФ в Украину Си Цзиньпин созванивался с Путиным и говорил ему, что Китаю не выгодна война.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.