Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотя и имеет право баллотироваться на выборах президента России, но делать этого никогда не будет. Он пожелал долгого правления нынешнему главе государства Владимиру Путину и пообещал помогать ему.

Об этом Кадыров сказал во время прямой линии с жителями республики.

Главу Чечни спросили насчет слухов о его возможном выдвижении на пост президента РФ.

"Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты - Ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно", - ответил Кадыров.

На том же мероприятии Кадыров обратился к мусульманам из других стран и предложил тем, кто не хочет "жить под знаменем ЛГБТ", принять участие в войне в Украине.

Кадыров отметил, что сейчас у мусульман всех стран есть возможность защитить свои духовные ценности.

"Сегодня мы воюем на территории Украины против этого фашизма, нацизма, сатанизма, который нам навязывают нетрадиционные ценности, и мы никогда этого не примем. Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ, должен подняться, где бы он ни был, должен встать с нами в ряд… И если захочет приехать, то мы примем у себя и дадим возможность поучаствовать на территории СВО", - сказал Кадыров.

Ранее Кадыров призывал "стирать украинские города с лица земли" в ответ на удары по территории РФ.

Также он заявлял, что его несовершеннолетние сыновья уже воюют в Украине.