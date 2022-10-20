Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сыновья уже воюют в Украине и опубликовал видео. Об отправке своих несовершеннолетних детей в Украину Кадыров заявил в начале октября. Им 14, 15 и 16 лет.

"Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточенные бои", - написал глава Чечни в соцсетях.

По его словам, они "взялись за дело" и начали поиск чеченцев, которые воюют за Украину "в ичкерийских батальонах".

На видео они стреляют из небольшого окопа куда-то за горизонт, а на фоне раздается постоянная трескотня автоматического оружия. Ответный огонь в их сторону не наблюдается.

Ранее Кадырову присвоили звание генерал-полковника после того как он публично раскритиковал руководство минобороны РФ.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.