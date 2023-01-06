Украина в 2022 году получила около 1 триллиона гривен от международных партнеров. Самый большой объем средств предоставили США.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2022 году Украина получила:

410 млрд грн - от США;

390 млрд грн - от стран ЕС и его институций вместе с Европейским инвестиционным банком;

88 млрд грн - от МВФ;

60 млрд грн - от Канады;

35 млрд грн - от Великобритании;

34 млрд грн - от Всемирного банка;

17 млрд грн - от Японии.

Шмыгаль также сообщил, что украинские граждане и бизнес в прошлом году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн. Еще 425 млрд грн уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в госбюджете Украины на текущий год заложено 35,5 млрд грн для ликвидации последствий вооруженной агрессии. Кроме того, по его словам, для восстановления Украины будут использоваться средства, конфискованные у российских банков.

Также мы сообщали, что в 2023 году Кабмин планирует внедрить обязательное пенсионное накопление и реформу фондового рынка и рынка капиталов.