Украина в 2022 году получила около 1 трлн грн от международных партнеров, из них 410 млрд грн от США - Шмыгаль
Украина в 2022 году получила около 1 триллиона гривен от международных партнеров. Самый большой объем средств предоставили США.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2022 году Украина получила:
- 410 млрд грн - от США;
- 390 млрд грн - от стран ЕС и его институций вместе с Европейским инвестиционным банком;
- 88 млрд грн - от МВФ;
- 60 млрд грн - от Канады;
- 35 млрд грн - от Великобритании;
- 34 млрд грн - от Всемирного банка;
- 17 млрд грн - от Японии.
Шмыгаль также сообщил, что украинские граждане и бизнес в прошлом году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн. Еще 425 млрд грн уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в госбюджете Украины на текущий год заложено 35,5 млрд грн для ликвидации последствий вооруженной агрессии. Кроме того, по его словам, для восстановления Украины будут использоваться средства, конфискованные у российских банков.
Также мы сообщали, что в 2023 году Кабмин планирует внедрить обязательное пенсионное накопление и реформу фондового рынка и рынка капиталов.