Украина планирует строить малые электростанции, чтобы создать децентрализованную энергетическую систему.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

При этом правительство хочет более активно использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации и водородных технологий.

При этом, по словам Шмыгаля, Украина продолжит инвестировать в увеличение собственной добычи газа, "чтобы обеспечить полную энергетическую независимость".

Напомним, что ранее Кабмин снизил требования при строительстве электроподстанций и ЛЭП.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.