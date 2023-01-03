В 2023 году Кабмин планирует внедрить обязательное пенсионное накопление и реформу фондового рынка и рынка капиталов.

Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета.

Средства будут идти на счета из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан", - написал он

Напомним, ранее мы писали премьер-министр Украины заявил, что после завершения войны с Россией победой Украине необходимо перейти на контрактную армию.

Также мы сообщали, что Кабинет министров приостановил деятельность Фонда социального страхования, присоединив его к пенсионному фонду Украины. Шмыгаль уточнил, что в текущем году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами. Во время обстрелов мирных городов и сел украинцам было направлено около 800 млрд грн на все социальные выплаты.

Напомним, с 1 декабря размер минимальной пенсии по возрасту вырос на 66 грн - до 2093 гривны.