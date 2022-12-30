За время полномасштабного вторжения правительство Украины выделило на сектор безопасности и обороны более 1,2 трлн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Мы существенно повысили выплаты всем военным. Более 250 млрд гривен было выделено на закупку и модернизацию оружия и техники. Заключен ряд долгосрочных контрактов для производства оружия для Украины, которые будут профинансированы правительствами США, Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других наших стран-партнеров в течение следующих 2-3 лет", – написал он.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина тратит на войну по 5 миллиардов долларов в месяц.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.