Группа стран-кредиторов отсрочила долговые выплаты Украины до конца 2023 года.

Об этом сообщило Министерство финансов США на своем сайте.

"Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной об отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на свои внутренние нужды и благосостояние украинского народа", – говорится в сообщении.

"Как и в случае с нашей бюджетной поддержкой Украины на общую сумму 8,5 миллиарда долларов, отсрочка обслуживания долга – это еще один способ, которым Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее борьбе с жестокой войной России", – заявила министр финансов США Дженет Йеллен.

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Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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