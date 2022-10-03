В приложение "Дия" добавили анонсированную ранее возможность покупки военных облигаций.

Презентацию провел министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Одна облигация стоит от 900 грн, их можно приобрести в неограниченном количестве.

В зависимости от срока выплаты (от 3 месяцев до 1,5 лет) проценты дохода достигают 16% годовых.

Каждую облигацию назвали в честь городов на временно оккупированной территории — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым, Донецк, Луганск и Горловка.

Военные облигации - это ценные бумаги, которые правительство выпускает во время военного положения. Деньги по облигациям идут непосредственно в госбюджет Украины и на нужды армии.

Таким образом украинцам предлагают не только поддержать экономику страны и помочь приблизить победу, но и заработать самим на процентах от вклада.

При этом "Дия" не продает облигации самостоятельно, а выступает только посредником — непосредственно сама операция проходит с участием банков и партнеров, которые покупают облигации у Нацбанка по фиксированной цене, а при продаже выставляют свою и реализуют ценные бумаги через приложение Минцифры.

Пока таких партнеров три — АО "Альфа-Банк", "Укргазбанк" и Bond UA. В ходе презентации глава Минцифры Михаил Федоров выразил уверенность, что в скором времени список партнеров по продаже военных облигаций в "Дие" расширится до 10-ти.

Для сравнения, monobank, запустивший продажу военных облигаций в приложении еще в апреле, предлагает краткосрочные и долгосрочные гривневые ОВГЗ со сроком погашения от 1 месяца до 1 года и доходностью от 9,8% до 11,8% годовых, а также краткосрочные ОВГЗ в валюте, номинированных в долларах США и евро — 3,71% и 2,05% годовых соответственно.

Ранее замглавы Офиса президента Ростислав Шурма обещал, что ставка по гособлигациям будет выше, чем у коммерческих банков по депозитам, а надежность выше, чем у любого частного или даже госбанка.

А глава Минфина Сергей Марченко говорил, что аукционы по размещению военных облигаций сейчас являются одним из основных источников поступлений в госбюджет.