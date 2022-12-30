За 10 месяцев 2022 года Украина привлекла более 31 млрд долларов от партнеров, а также почти 200 млрд гривен (менее 6 млрд долларов) – от продажи военных облигаций.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем тг-канале.

Также он сообщил, что в этом году удалось отсрочить все платежи по внешнему долгу на 2 года.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина тратит на войну по 5 миллиардов долларов в месяц.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.