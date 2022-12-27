Кабинет министров приостановил деятельность Фонда социального страхования, присоединив его к пенсионному фонду Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Укринформ.

"Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к пенсионному фонду Украины. Делаем механизм социальной поддержки более действенным и эффективным, адаптированным к сегодняшним реалиям. Планомерно сокращаем излишние расходы государства", - отметил глава правительства.

Шмыгаль уточнил, что в текущем году государство выполняло все свои социальные обязательства перед украинцами. В частности, в сверхсложных условиях боевых действий, в оккупации, во время обстрелов мирных городов и сел украинцам было направлено около 800 млрд грн на все социальные выплаты.

Напомним, в сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Изменениями предусмотрено прекращение работы ФССУ и управлений исполнительной дирекции, реорганизовав их путем присоединения к ПФУ.

Исполнительная дирекция ФССУ продолжит выполнять функции и задачи, предусмотренные общеобязательным государственным социальным страхованием до завершения мер, связанных с присоединением к ПФУ, как предусмотрено в заключительных и переходных положениях закона.

Как писала "Страна", с 1 декабря размер минимальной пенсии по возрасту вырастет на 66 грн - до 2093 гривны.

Также "Страна" писала, что в сервисных центрах Пенсионного фонда теперь можно предъявлять паспорта в "Дие".