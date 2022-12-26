Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств - участников Содружества независимых государств.

Об этом говорится в постановлении от 23 декабря 2022 года №1425.

Соглашение было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Напомним, после начала российского вторжения Украина денонсировала значительное количество соглашений по СНГ. В частности, прекратила сотрудничество со странами СНГ по развитию мобильной связи и решила выйти из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.