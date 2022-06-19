Верховная Рада поддержала законопроект, обеспечивший выход Украины из Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи, действовавшего в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщает в Telegram Госспецсвязи.

Соглашение предусматривало, что центральным транзитным пунктом пересылки официальной корреспонденции является город Москва, что недопустимо в условиях войны, которую развязала Россия против Украины.

"Участие в соглашении давало потенциальную возможность доступа врага к документам во время их пребывания на территории Российской Федерации. Более того, существовал риск для жизни и здоровья фельдъегерей, которые являются военнослужащими и должны были в процессе доставки официальной корреспонденции находиться на территории страны-агрессора", - заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Кроме того, депутаты поддержали прекращение действия соглашения о сотрудничестве стран-участниц СНГ в развитии мобильной связи.

"Это не соответствует евроинтеграционному курсу нашего государства и идет вразрез со взятыми обязательствами по приближению национального законодательства к законодательству Европейского Союза. При необходимости сотрудничество с участниками денонсированного соглашения может осуществляться на уровне двусторонних и многосторонних договоров, например заключенных в рамках специализированного учреждения ООН – Международного союза электросвязи", - пояснил глава Госспецсвязи.

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