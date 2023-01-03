В госбюджете Украины на текущий год заложено 35,5 млрд. грн. для ликвидации последствий вооруженной агрессии. Кроме того, для восстановления Украины будут использоваться средства, конфискованные у российских банков.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, деньги направят на восстановление разрушенных объектов, в первую очередь на жилье людей.

"Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление Украины за счет средств, конфискованных у российских банков. На спецсчете уже есть для этого 17 млрд. грн. Первый приоритет – разрушенное жилье людей", - заявил Шмыгаль.

Также премьер, сообщил, что приоритетом остается создание максимально благоприятных условий для инвестирования. Равно как и продолжение программ помощи частному сектору.

Напомним, премьер-министр Украины заявил, что после завершения войны с Россией победой Украине необходимо перейти на контрактную армию.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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