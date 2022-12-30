Украина обеспечила себя продовольствием на следующий год.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Мы продолжим поддержку агросектора, который также показал невероятную устойчивость. 80 млрд грн мы выдали 38 тысячам наших аграриев за эти месяцы войны. Мы помогли своевременно провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 млн тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год", – сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, благодаря "зерновой инициативе" было экспортировано 15 млн тонн продукции, а через дунайские порты Украины – свыше 10 млн тонн.

Ранее мы писали, что в 2023 году в Украине ожидается сокращение посевных площадей пшеницы, ячменя и кукурузы на четверть.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.