После завершения войны с Россией победой Украине необходимо перейти на контрактную армию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января на первом в 2023 году очередном заседании Кабмина.

На мероприятии Шмыгаль озвучил 10 правительственных приоритетов и основных направлений, по которым власти будут двигаться вперед в 2023 году (ключевые из них были названы ранее Владимиром Зеленским в ежегодном послании). Среди прочего прозвучал и тезис о контрактной армии.

"После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет", - отметил глава правительства.

Как писала "Страна", незадолго до войны, 1 февраля 2022 года, Зеленский во время выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и "основах перехода на контрактную армию". Согласно документу увеличивался срок службы контрактников и предусматривался переход к полностью контрактной армии и отказ от призыва.

Также в нем Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об изменении системы военной подготовки и прекратить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.